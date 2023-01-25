В России наметили старт производства роутеров Wi-Fi 6 на 2023-2024 годы

В 2023–2024 годах в России должно начаться массовое внедрение роутеров, использующих технологии Wi-Fi 6. За этот проект отвечает Минцифры, говорится в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО).

К концу следующего года должно быть организовано производство таких девайсов, налажены снабжение комплектующими и сбыт готовой продукции, следует из документа. Согласно плану, заказчикам должно быть отгружено не менее 500 тыс. роутеров.

Сейчас в РФ есть предприятия, производящие Wi-Fi-роутеры на импортной компонентной базе, но устройства для Wi-Fi 6 пока не выпускаются, утверждает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, внедрение современного стандарта позволит сократить помехи, которые создают друг другу гаджеты, работающие в старом диапазоне, а также увеличить скорость доступа для пользователей.

Появление Wi-Fi 6 поможет разгрузить низкие частоты, на которых уже используется множество гаджетов с поддержкой Wi-Fi старых стандартов, а также Bluetooth, считает менеджер компании-партнера нескольких операторов. Таких устройств стало слишком много, и они создают помехи друг другу: из-за этого в людных местах зачастую перестают работать беспроводные наушники, а дроны начинают терять управление, напоминает собеседник «Известий».

Wi-Fi 6 очень похож на 5G и позволяет реализовать сопоставимые скорости при низком пинге (задержке в передаче данных), рассказал «Известиям» сотрудник одного из операторов. Это позволит развивать на базе Wi-Fi 6 сервисы для промышленности, не исключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стандарт частоты: в России начнут делать Wi-Fi-роутеры нового поколения