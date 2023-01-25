В Совбезе призвали США и Германию остановить «тиканье ядерных часов»

Лидерам США и ФРГ следует остановить «тиканье ядерных часов», перед этим осознав, что их «украинская стрелка» заржавела. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в среду, 25 января.

«Пусть часовщики [президент США Джо] Байден и [канцлер Германии Олаф] Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», —сказал он в беседе с «РИА Новости», отвечая на вопрос, что сделать, чтобы отодвинуть стрелку этих часов хотя бы немного назад.

Ранее, 24 января, стрелки «часов Судного дня», указывающих на угрозу глобальной катастрофы, перевели на 10 секунд, теперь они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Негосударственная организация «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщает, что конфликт на Украине приближает вероятность использования ядерного оружия, он «породил призрак применения биологического и химического оружия, затруднил реакцию мира на изменение климата и международные усилия по решению других глобальных проблем».

20 января 2022 года «часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света, представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» не стали переводить стрелки. Это отражает представление ученых о том, что мир «приблизился к моменту гибели».

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» создана в 1945 году. После завершения Второй мировой войны издатели американского журнала, в котором публиковались статьи ученых-атомщиков Чикаго, обратились к научному сообществу с предложением объединить усилия в борьбе за поддержание глобальной безопасности.

Ключевым моментом в истории организации было создание в 1947 году «часов Судного дня», тогда часы установили на отметке семь минут до полуночи. В 1949 году, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества».

Организация оценила ситуацию в мире как наиболее стабильную в 1991 году, когда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш — старший заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Часы показывали в 1991 году 23:43.