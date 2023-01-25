Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша не пригласила представителей РФ на мероприятия в честь годовщины освобождения Освенцима
Мир
В МИД РФ оставили в прошлом рассуждения «о красных линиях» в действиях Запада
Наука
Новый вид древних муравьев обнаружили в янтаре из музея Калининграда
Культура
Джастин Бибер продал права на свои произведения за $200 млн
Политика
В Совбезе призвали США и Германию остановить «тиканье ядерных часов»
Наука
Российский робот начал преподавать робототехнику детям в Индии
Мир
Посол РФ в Польше исключил разрыв дипотношений с Варшавой по инициативе Москвы
Мир
В США прошла встреча Байдена с лидерами демократов конгресса США
Происшествия
Водитель на Porshe сбил трех человек на тротуаре в Москве
Армия
Зенитный ракетный расчет отбил атаку противника и уничтожил все воздушные цели
Общество
Путин в День российского студенчества посетит МГУ имени М.В. Ломоносова
Мир
В ООН заявили о 50 случаях пыток российских пленных со стороны ВСУ

В Совбезе призвали США и Германию остановить «тиканье ядерных часов»

Медведев: Байдену и Шольцу следует остановить «тиканье ядерных часов»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидерам США и ФРГ следует остановить «тиканье ядерных часов», перед этим осознав, что их «украинская стрелка» заржавела. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в среду, 25 января.

«Пусть часовщики [президент США Джо] Байден и [канцлер Германии Олаф] Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», —сказал он в беседе с «РИА Новости», отвечая на вопрос, что сделать, чтобы отодвинуть стрелку этих часов хотя бы немного назад.

Ранее, 24 января, стрелки «часов Судного дня», указывающих на угрозу глобальной катастрофы, перевели на 10 секунд, теперь они показывают 90 секунд до «ядерной полуночи». Негосударственная организация «Бюллетень ученых-атомщиков» сообщает, что конфликт на Украине приближает вероятность использования ядерного оружия, он «породил призрак применения биологического и химического оружия, затруднил реакцию мира на изменение климата и международные усилия по решению других глобальных проблем».

20 января 2022 года «часы Судного дня» замерли на отметке 100 секунд до конца света, представители «Бюллетеня ученых-атомщиков» не стали переводить стрелки. Это отражает представление ученых о том, что мир «приблизился к моменту гибели».

Организация «Бюллетень ученых-атомщиков» создана в 1945 году. После завершения Второй мировой войны издатели американского журнала, в котором публиковались статьи ученых-атомщиков Чикаго, обратились к научному сообществу с предложением объединить усилия в борьбе за поддержание глобальной безопасности.

Ключевым моментом в истории организации было создание в 1947 году «часов Судного дня», тогда часы установили на отметке семь минут до полуночи. В 1949 году, когда Советский Союз провел испытания ядерной бомбы, ученые перевели часы на отметку три минуты до «уничтожения человечества».

Организация оценила ситуацию в мире как наиболее стабильную в 1991 году, когда генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш — старший заключили Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-1). Часы показывали в 1991 году 23:43.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023