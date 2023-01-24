Останки древнейшего муравья обнаружили в балтийском янтаре

Ученые обнаружили останки древнейшего муравья в балтийском янтаре. Открытие произошло в Калининграде. Насекомое рода Manica ранее наблюдалось только в горах Европы, Кавказа, Северной Америки и Японии. Возраст находки около 37,8 млн лет, это самый древний и первый известный ископаемый вид, передает телеканал «Известия». В современном мире муравьи рода Manica обитают исключительно в горных регионах. Настолько древнее насекомое впервые встретилось в Европе.

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