Двоих мужчин спасли при пожаре в Тверской области

Пожарные спасли двоих мужчин при возгорании в жилом доме в городе Кимры в Тверской области. Об этом во вторник, 24 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Инцидент произошел накануне вечером, 23 января, на улице Коммунистическая. Спасатели были на месте в 19:39. Из задымленной квартиры им удалось вывести двоих мужчин, которых передали медикам.

В 19:45 пожар был локализован. В 19:46 — полностью потушен. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в жилом доме в Белогорском муниципальном округе Амурской области. Погибли женщина и ее семилетняя дочь.