В банках прокомментировали законопроект о самозапрете на получение кредитов

Введение самозапрета на кредиты и займы позволит сократить число мошеннических действий, считает директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников. Об этом он рассказал «Известиям» 24 января.

«При этом может возникнуть проблема «забывчивости», когда клиенты будут вынуждены ждать истечения срока моратория на снятие собственного запрета», — сказал он.

В то же время пресс-службе УБРиР рассказали, что как такового запрета на выдачу кредитов в финансовой организации нет, клиенты могут ограничить определенные операции, однако запрет будет действовать только в одном банке.

«Таким образом, исходя из ранних редакций закона, клиенту пришлось бы накладывать запрет на операции в каждой финорганизации в отдельности. Сейчас же законопроект предполагает накладывать ограничения через «Госуслуги» с использованием информации из БКИ. Это существенно упростит процесс. В целом мы положительно оцениваем данную инициативу», — подчеркнули там.

По словам директора департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елены Трофимовой, предлагаемый механизм может быть эффективным в тех случаях, когда клиент, воспользовавшийся самозапретом, не знает о том, что на его имя оформляется кредит.

«Но как показывает практика, в ряде случаев клиент не только знает, но и самостоятельно оформляет кредит под воздействием уговоров и запугиваний. В этом случае ничто не помешает ему снять запрет, получить кредит и отдать денежные средства мошенникам», — подчеркнула она.

В пресс-службы ВТБ «Известиям» рассказали, что клиенты этой кредитной организации уже могут использовать инструменты самоограничений в своем онлайн-банке для проведения операций, например, установив лимиты на денежные переводы. В ВТБ планируют в этом году запустить возможность полного ограничения онлайн-кредитования.

«Эта технология позволит избежать оформления займов под влиянием мошенников», — добавили там.

Ранее в этот день Центробанк сообщил, что законопроект о самозапрете на получение кредитов и займов прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Госдуму. Как уточнил регулятор, с помощью этого механизма любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Банки и микрофинансовые организации перед обращением клиента должны будут проверять наличие такого самоограничения, направив запрос в любое квалифицированное бюро кредитных историй. Введение, снятие такого ограничения будет бесплатным и неограниченным по числу обращений. Предполагается, что установить и отменить его можно будет через сервис на портале госуслуг.

С 1 октября прошлого года граждане должны были получить опцию устанавливать самозапрет на онлайн-операции, в том числе кредитование. В середине ноября сообщалось, что россияне неохотно пользуются таким способом защиты от мошенников. Источник «Известий» в банке из топ-10 тогда заявил, что не много людей интересуется новой услугой.