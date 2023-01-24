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В ЦБ рассказали подробности законопроекта о самозапрете на получение кредитов

ЦБ: с механизмом самозапрета любой сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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С помощью механизма самозапрета на кредиты и займы, который предлагает ввести Центробанк (ЦБ), любой человек сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники на его имя оформляют кредит или заем. Для этого надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории, рассказал «Известиям» регулятор 24 января.

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«Банки и микрофинансовые организации перед выдачей потребительских кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие такого самоограничения, направив запрос в любое квалифицированное бюро кредитных историй. При наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать в выдаче кредита или займа», — объяснили в ЦБ.

При этом, в случае если, несмотря на установленное ограничение, договор потребительского кредита или займа будет всё-таки заключен, кредитор не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по нему.

Уточняется, что запрет может быть по виду кредитора, по способу обращения, на все или отдельные виды кредитов и займов.

«Человек, который пожелал воспользоваться такой опцией, сможет в любой момент ее отменить, если действительно намерен получить кредит или заем», —отметили в ЦБ.

Введение, снятие такого ограничения будет бесплатным и неограниченным по числу обращений. Предполагается, что установить и отменить его можно будет через сервис на портале госуслуг.

Как рассказала «Известиям» руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева установка добровольного самозапрета на кредиты и займы с помощью сервисов ЕСИА позволит гражданам решить сразу несколько проблем.

«Во-первых, это ограничит вероятность спонтанных необдуманных заимствований и оформления кредитов и займов под воздействием методов социальной инженерии. Случается, что заемщики поддаются импульсу или уговорам злоумышленников и берут на себя обязательства, с которыми не в состоянии справиться», — сказала она, уточнив, что добровольное самоограничение дает возможность взять паузу и обдумать свои действия.

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Во-вторых, она также отметила, что если кредиторы проигнорируют отметку о самоограничении, которая будет отображаться в профиле заемщика, и выдадут заемные средства, то в случае мошенничества им придется брать все расходы по возмещению ущерба на себя, даже если заемщик продиктует коды и перечислит злоумышленникам эти деньги.

Лазарева подчеркнула, что проект «Народного фронта» «За права заемщиков» выступает с идеей добровольного самоограничения потребителей по неиспользуемым сервисам пластиковых карт и по оформлению кредитов и займов с 2019 года. В 2021 году ЦБ поддержал инициативу.

«Надеемся, что законопроект будет рассмотрен в кратчайшие сроки и уже в текущем году добровольный самозапрет станет доступен повсеместно. Это позволит сократить количество актов мошенничества и размер ущерба, причиняемый гражданам, самому финансовому рынку и экономике в целом», — заключила Лазарева.

Ранее в этот день регулятор сообщил, что законопроект прошел межведомственное согласование, получил концептуальную поддержку рынка и готовится к внесению в Госдуму.

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