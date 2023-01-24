Заседание суда по вопросу смягчения наказания Ефремову пройдет 17 февраля

Заседание суда по вопросу смягчения наказания актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы пройдет 17 февраля. Об этом во вторник, 24 января, заявил «Известиям» адвокат артиста Владимир Васильев.

«Да, 17 февраля суд назначил рассмотрение ходатайства», — сказал он.

О том, что Ефремов попросил заменить наказание на принудительные работы, стало известно накануне. Соответствующее ходатайство уже поступило в суд.

По словам адвоката Алексея Гавришева, при рассмотрении вопроса о замене Ефремову неотбытой части срока более мягким видом наказания судом будут учитываться три ключевые вещи: характеризующий материал о поведении актера в колонии (наличие поощрений и взысканий), мнение администрации учреждения и позиция лиц, признанных потерпевшими по делу.

В свою очередь, семья погибшего в ДТП с Ефремовым высказалась о просьбе актера смягчить ему наказание. Жена Валерия Захарова — брата погибшего в ДТП Сергея — выразила надежду, что актер всё понял и вынес для себя урок. Она также отметила, что денежная компенсация была полностью выплачена семье погибшего.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве. Его внедорожник вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Лада». Водитель фургона Сергей Захаров скончался. Актер во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, в его организме также были обнаружены следы наркотических веществ. Он получил 7,5 года колонии.