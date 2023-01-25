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Стоматолог оценил необходимость удаления зубов мудрости

Стоматолог Юрченко рассказала, для чего нужно удалять зубы мудрости
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Фото: freepik.com/wavebreakmedia_micro
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Стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Наталья Юрченко рассказала «Известиям», стоит ли удалять зубы мудрости.

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Как отметила эксперт, удаление зубов мудрости положительно сказывается на дальнейшем смыкании верхней и нижней челюсти, здоровье височно-нижнечелюстного сустава и работе жевательных мышц.

Специалист отметила, что в современной стоматологии есть возможность комфортного лечения зубов — а именно внутривенная седация, которая абсолютно безвредна для организма. При этом невозможно предсказать, сколько по времени займет удаление зуба, так как каждый пациент индивидуален.

В последнее время удаление восьмых зубов всё чаще проводится у детей, начиная с восьми лет, отметила Юрченко. Дети намного проще проживают послеоперационный период и быстрее восстанавливаются.

21 декабря стоматолог-терапевт, стоматолог-пародонтолог «СМ-Стоматология» Елена Мартынова рассказала «Известиям», как сохранить здоровые зубы в пожилом возрасте. По словам врача, в этом помогут правильное питание, подбор средств для очищения зубов и своевременная диагностика проблем прикуса. Однако, как пояснила стоматолог, эмаль постоянно насыщается микроэлементами из слюны и через сосуды внутри зуба. Профилактика кариеса и заболеваний десен в молодом возрасте гораздо эффективнее за счет активности обменных процессов.

20 октября стоматолог-ортопед Илья Скляров рассказал, что если зубы мудрости здоровы и находятся в правильном положении, они ничем не опасны, однако в некоторых случаях они могут стать определенной угрозой для здоровья ротовой полости.

Специалист добавил, что когда зубы мудрости прорезываются, они могут двигать соседние седьмые зубы. Это, в свою очередь, приводит к скученности зубов, в том числе в центральном отделе. Из-за этого формируются дефекты прикуса, что нарушает эстетику улыбки.

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