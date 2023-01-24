CК начал проверку после сообщений о незаконной вырубке деревьев в Ялте

В Крыму региональное управление Следственного комитета России начало проверку сообщений о возможной незаконной вырубке краснокнижных деревьев в Ялте при строительстве детского сада. Об этом пишет во вторник, 24 января, ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе мониторинга интернет-пространства было выявлено видеообращение жителей Ялты о строительстве детского сада на улице Красноармейской, в ходе которого идет уничтожение кедров, а проект реконструкции сделан без учета их сохранения», — рассказали в пресс-службе.

Сейчас ведется процессуальная проверка, уточнили в ведомстве.

В середине декабря суд в Тверской области признал виновным в незаконной вырубке 238 деревьев 54-летнего мужчину. Вырубка производилась без специальных разрешающих документов на территории Осташковского лесничества. Мужчине назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.