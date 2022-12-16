Житель Тверской области незаконно вырубил более 230 деревьев

Суд в Тверской области признал виновным местного 54-летнего жителя в незаконной вырубке 238 деревьев. Об этом в пятницу, 16 декабря, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на прокуратуру.

Как было установлено, мужчина в течение 2022 года рубил лес на землях лесного фонда в Осташковском лесничестве, не имея специальных разрешающих документов. В результате сумму ущерба государству составила более 250 тыс. рублей.

Мужчине назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что в Челябинской области возбуждено два уголовных дела из-за незаконной вырубки новогодних деревьев. На дорогах региона созданы посты ГИБДД, которые проверяют машины, перевозящие ели.