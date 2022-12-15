Два уголовных дела возбудили из-за незаконной вырубки елок на Урале

В Челябинской области возбуждено два уголовных дела из-за незаконной вырубки новогодних деревьев. На дорогах региона созданы посты ГИБДД, которые проверяют машины, перевозящие ели.

На Южном Урале проводится профилактическое мероприятие «Ель». Группы по предупреждению преступлений, связанных с незаконной вырубкой и продажей хвойных деревьев, созданы в каждом отделении полиции. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на врио начальника управления охраны общественного порядка МВД Дмитрия Золотухина.

Также полиция ведет инспекцию елочных базаров. Двум предпринимателям в Советском районе Челябинска выписаны штрафы за продажу елей без регистрации. Также полиция следит за продажей новогодних деревьев на сайте объявлений.

Елочные базары открылись в Челябинске 12 декабря. В городе размещено больше 100 официальных точек.

Ранее сообщалось, что в Иркутске елочные базары откроются 19 декабря. В городе утвердили 27 точек, где можно приобрести живые пихты, сосны, ели и лапник.