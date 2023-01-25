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Терапевт предупредил об опасности лечения гриппа некоторыми препаратами

Терапевт Ромасов: аспирин и антибиотики при гриппе и коронавирусе могут привести к тяжелым последствиям
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Фото: Global Look Press/dpa/Stephanie Pilick
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На фоне распространения коронавируса и гриппа появилось множество рекомендаций по лечению и профилактике осложнений этих заболеваний. Из-за этого некоторые люди начинают принимать препараты без консультаций врача, что чревато тяжелыми последствиями, предупредил врач-терапевт «ИНВИТРО» Иван Ромасов в беседе с «Известиями» 25 января.

Продолжение следует: к каким осложнениям приводят простудные заболевания
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По его словам, эти вирусные заболевания страшны не столько самими возбудителями и их прямым действием, сколько осложнениями и последствиями для организма. Как правило, человек без медицинского образования, не располагающий медицинским оборудованием и лабораторными возможностями, не сможет вовремя распознать эти осложнения, что может привести к серьезным последствиям.

«При обнаружении вируса гриппа или коронавирусной инфекции стоит помнить, что для этих возбудителей есть специфическое лечение в зависимости от степени тяжести и наличия осложнений, но отличить эти инфекции неподготовленному человеку будет крайне сложно. Поэтому назначение лекарственных препаратов, как и диагностика вида инфекции, должны осуществляться только врачом», — подчеркнул врач.

Он уточнил, что списки препаратов, разрешенных к приему при данных инфекциях, утверждены различными международными и отечественными профильными организациями. Например, единственным рекомендованным лекарственным препаратом для лечения гриппа, согласно руководству Всемирной организации здравоохранения, является Озельтамивир в таблетированном виде.

«Можно найти советы принимать аспирин или антикоагулянты для профилактики тромбозов при коронавирусной инфекции, антибиотики — в случае поражения легких при ковиде, а также различные «противовирусные» препараты, эффективность которых не доказана. Помните, что все эти препараты применяются строго по показаниям, и в большинстве случаев их должен определять врач», — предостерег Ромасов.

Так, применение антикоагулянтов или аспирина без доказанных нарушений свертываемости крови в большинстве случаев приводит к опасным внутренним и наружным кровотечениям, иногда фатальным. Бесконтрольное использование антибиотиков может привести как минимум к резистентности к ним со стороны бактерий или тяжелой клостридиальной диарее, которая крайне трудно лечится.

Специалист рекомендовал доверить назначение лекарственных средств врачу, а среди народных средств использовать ингаляции при помощи физиологического раствора или минеральной воды для симптоматического лечения. Кроме того, самостоятельно можно принимать обычные жаропонижающие (парацетомол и ибупрофен), но делать это следует с осторожностью. В случае заложенности носа можно использовать спреи, содержащие ксилометазолин и оксиметазолин, при выделениях из носа допускается промывание его солевыми растворами.

Накануне врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что грипп и ОРВИ у детей в возрасте 3–6 лет может протекать с более высокой температурой, рвотой, а также зачастую у них быстрее развиваются бронхит и пневмония. Также, по словам эксперта, детям сложно употреблять жидкость в нужном количестве и восполнять потери.

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