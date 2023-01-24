Провизор назвала способ для достижения импортонезависимости на фармрынке РФ

Ситуация с временным отсутствием тех или иных лекарственных препаратов в РФ действительно есть, но это проблема не российская, а мировая. Для достижения импортонезависимости нужно развивать производственные аптеки. Об этом 24 января «Известиям» заявила директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, член генерального совета «Деловой России», к.ф.н., провизор Виктория Преснякова.

«Спрос стал нестабильным и непрогнозируемым. Он то понижался, то резко вырастал. Большая часть фармкомпаний закупает субстанции в Китае, а там из-за локдаунов не успевали нарабатывать нужное количество, и в приоритете внутренний рынок. Кроме того, произошла перестройка мировых логистических цепочек, они стали дороже и дольше», — сказала эксперт.

По ее словам, в связи с этими факторами трудности с лекарственным обеспечением испытывают многие страны.

Преснякова сообщила, что в последнее время в аптеках периодически пропадают антибиотики, противовоспалительные средства, жаропонижающие и другие препараты.

«Но если в аптеках временно нет того или иного препарата, то врач всегда может подобрать ему эффективную замену. Лекарства появляются, но пока не в том объеме, производители работают, правительство и отрасль делают всё возможное, чтобы население было обеспечено всеми необходимыми медикаментами», — сказала она.

Эксперт рассказала, что в настоящее время по рецепту врача производственные аптеки могут изготовить препарат как для взрослых, так и для детей согласно дозировке.

«Для этого есть всё необходимое, в том числе сырье. Рецептурно-производственные отделы есть во всех регионах, там готовят совершенно разные лекарственные формы: порошки, свечи, суспензии, растворы. Стоимость этих препаратов не будет значительно отличаться от заводской. А некоторые позиции окажутся даже дешевле», — сказала провизор.

Как правило, производственные аптеки работают и с льготным отпуском, нужно только назначение врача. Поэтому эти аптеки нужно развивать для достижения импортонезависимости, подчеркнула Преснякова.

«Для этого надо четко прописать все подзаконные акты, определить стратегию развития, посмотреть на отрасль в целом, а не здесь и сейчас, проанализировать, что мы имеем сегодня, что будем иметь завтра для того, чтобы прийти к нормальному функционированию рынка. И в первую очередь это касается детских лекарственных форм. Только при стратегически выстроенном и эффективном управлении аптечного ритейла можно обеспечить лекарственную независимость и лекарственный суверенитет нашей страны», — заключила она.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время цены на лекарства подросли и наблюдается дефицит ряда препаратов, несмотря на рост фармпроизводства в России.

До этого Росздравнадзор признал, что те или иные средства могут приходить в аптеки с задержками из-за проблем с логистикой.