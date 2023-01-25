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Репродуктолог развеяла миф о развитии онкологии из-за ЭКО

Репродуктолог Смирнова: процедура ЭКО у женщин может помочь предотвратить развитие онкологических заболеваний
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Фото: ТАСС/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert
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Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у женщин может помочь предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом во вторник, 24 января, заявила главный репродуктолог федеральной сети многопрофильных медицинских центов Клиники Фомина Анна Смирнова.

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«Удивительно, но ЭКО, наоборот, помогает бороться с раком. Перед программой каждая пара должна пройти обследование. У нескольких моих пациенток во время такого обследования случайно был выявлен рак в начальной стадии. А если бы его обнаружили гораздо позже?» — рассказала врач «Газете.Ru».

Кроме того, по ее словам, ЭКО является самым эффективным методом лечения бесплодия, а роды и грудное вскармливание, в свою очередь, также снижают риск развития рака.

Смирнова подчеркнула, что информация о том, что стимуляция яичников может привести к развитию онкологических заболеваний, не верна. По ее словам, основной причина возникновения рака является мутация клеток, спровоцированные вредными факторами окружающей среды, курением, приемом алкоголя, вирусами, наследственностью, хроническими заболеваниями и нарушениями метаболизма.

8 декабря 2022 года врач акушер-гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Марина Заборская рассказала «Известиям», что связь ЭКО и онкологии не получила научного подтверждения. По ее словам, ежегодно в России рождается около 25–30 тыс. детей, чье зачатие происходило под контролем эмбриологов.

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