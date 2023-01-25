Репродуктолог развеяла миф о развитии онкологии из-за ЭКО

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) у женщин может помочь предотвратить развитие онкологических заболеваний. Об этом во вторник, 24 января, заявила главный репродуктолог федеральной сети многопрофильных медицинских центов Клиники Фомина Анна Смирнова.

«Удивительно, но ЭКО, наоборот, помогает бороться с раком. Перед программой каждая пара должна пройти обследование. У нескольких моих пациенток во время такого обследования случайно был выявлен рак в начальной стадии. А если бы его обнаружили гораздо позже?» — рассказала врач «Газете.Ru».

Кроме того, по ее словам, ЭКО является самым эффективным методом лечения бесплодия, а роды и грудное вскармливание, в свою очередь, также снижают риск развития рака.

Смирнова подчеркнула, что информация о том, что стимуляция яичников может привести к развитию онкологических заболеваний, не верна. По ее словам, основной причина возникновения рака является мутация клеток, спровоцированные вредными факторами окружающей среды, курением, приемом алкоголя, вирусами, наследственностью, хроническими заболеваниями и нарушениями метаболизма.

8 декабря 2022 года врач акушер-гинеколог, репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Марина Заборская рассказала «Известиям», что связь ЭКО и онкологии не получила научного подтверждения. По ее словам, ежегодно в России рождается около 25–30 тыс. детей, чье зачатие происходило под контролем эмбриологов.