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В России бизнес предложил выдавать чек только по требованию покупателя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Инициатива выдавать кассовый чек только в случае, если на этом настаивает покупатель, была озвучена во время круглого стола «О ходе реализации отраслевого проекта по усилению кассовой дисциплины на розничных рынках», сообщила 24 января пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

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«Стоило бы изменить подход к выдаче контрольно-кассовых чеков. Острота проблемы с дефицитом бумаги для них спала, вроде более-менее ее импортозаместили, но обязательность выдачи чека осталась. Можно было сделать выдачу чека обязательной только в том случае, если покупатель на этом настаивает. Ведь при безналичных расчетах следы трансакций в ФНС все равно остаются», — предложила бизнес-омбудсмен в Свердловской области Елена Артюх.

Согласно оценке в аппарате уполномоченного, 45% опрошенных уполномоченных полагают, что цели проекта по внедрению онлайн-ККТ (контрольно-кассовая техника. — Ред.) на рынках и ярмарках, который стартовал в начале 2021 года, достигнуты. Противоположной точки зрения придерживаются всего 5%. Остальные опрошенные оценили успех как промежуточный.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), с февраля 2021 года парк зарегистрированной на рынках и ярмарках страны ККТ увеличился на 17%, а ежемесячная выручка, фиксируемая с ее применением, выросла в 2,5 раза (по состоянию на октябрь 2022 года — 43,3 млрд рублей).

В конце марта 2022 года Минпромторг предложил ФНС РФ снять с торговли обязательство по предоставлению кассовых чеков людям с каждой покупкой. Отмечалось, что чек в бумажном или электронном виде можно будет получить лишь по просьбе при покупке. В соответствующем письме говорилось о том, что затраты сетей на кассовую ленту подскочили: она подорожала.

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