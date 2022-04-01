Касса на камень: Минпромторг предложил отказаться от чеков
Магазины могут перестать выдавать кассовые чеки. Минпромторг предложил ФНС разрешить торговле не предоставлять их людям с каждой покупкой. Инициатива ведомства предполагает, что чек в бумажном или электронном виде можно будет получить лишь по просьбе. Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова (документ есть у «Известий»). Мера позволила бы сократить расходы бизнеса: в новых реалиях выросли затраты сетей на ленту для касс, сказано в документе. С новыми ценами компаниям придется дополнительно тратить на обязательные бумажные чеки до 30 млрд рублей в год. Ранее ФНС согласилась на время отказаться от проверок торговли, в том числе на предмет выдачи чеков.
Слишком дорогие
Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки. Замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился с таким предложением в ФНС. «Известия» ознакомились с его письмом, датированным 29 марта. В министерстве полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.
В новых реалиях кассовая лента подорожала, и если цены на нее «останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей», отметил в письме Виктор Евтухов. Это повысит нагрузку на продовольственный ритейл, поскольку в продуктовых магазинах наибольшая частота покупок, уточнил чиновник.
При этом зарубежные поставщики кассовой ленты снизили отгрузки товара, отмечено в письме. Отечественные изготовители не сокращали производство. Ритейлеры пока не отмечают нехватки кассовой ленты, но резко повысили объемы ее закупки — вплоть до потребности на год вперед, указано в документе.
Сейчас торговые сети и Минпромторг ищут новых партнеров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты. Например, российская сторона уже провела совещание с китайским изготовителем чековой ленты. Эта компания готова начать поставки в РФ, у предприятия есть свободные мощности, сказано в письме.
Поэтому пока Минпромторг предложил налоговикам сохранить действующий с 17 марта мораторий. Он предполагает, что ритейлеров, которые не выдают бумажные кассовые чеки, не привлекают к ответственности.
В Минпромторге «Известиям» подтвердили подлинность письма.
Одна из основных целей кассовой реформы — защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от уплаты налогов, напомнили «Известиям» в ФНС. Предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чека покупателям, могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции в бизнесе, заметили в службе.
Переход в цифру
Вся специализированная бумага, в том числе для кассовых машин, действительно существенно подорожала, поскольку поставляется из недружественных стран и оплачивается в валюте, сказала «Известиям» глава практики ФБК Legal Елизавета Капустина. Поэтому предложенные изменения могут поддержать бизнес, указала она. С другой стороны, некоторым категориям граждан, например, пенсионерам, вряд ли удобны и доступны электронные чеки, добавила эксперт.
Потребители, которые не получили бумажный чек, должны знать, что его отсутствие не освободит продавца от ответственности за ненадлежащее качество проданного товара, напомнил «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. С другой стороны, без чека покупателю будет сложнее доказать что-либо — для защиты своих прав потребителю все-таки важно будет попросить его у продавца, отметил эксперт. Или, например, привязать электронные чеки к программе лояльности, чтобы они были в личном кабинете покупателя, сказал Петр Шелищ. Впрочем, учитывая высокую стоимость кассовой ленты, сейчас хороший момент для обсуждения вопроса актуальности бумажного чека по умолчанию, считает эксперт.
В «Азбуке вкуса» положительно оценили предложение Минпромторга. Эта мера плюс мораторий на проверки ФНС — существенная поддержка для бизнеса, сказали «Известиям» в компании. Там добавили, что на рынке есть проблемы с чековой лентой, и многие ритейлеры пытаются решить эти сложности разными способами: сокращают объем знаков на чековой ленте или переходят на электронные аналоги.
В «Магните» планируют ускорить переход на электронные чеки, а также минимизировать печать на ленте для экономии, сказали «Известиям» в компании.
В «Ленте» уже предлагают покупателям получить электронные чеки из-за временной нехватки бумаги для них, сказали «Известиям» в сети. Там добавили, что эта услуга доступна с декабря прошлого года, но потребитель может получить и бумажный чек, если захочет.
В «Верном» также переходят на электронные чеки, сказали «Известиям» в торговой сети. Там подчеркнули, что с юридической точки зрения они приравниваются к бумажным. По просьбе покупателя кассир всегда может выдать бумажный чек, даже если обычно покупатель получал его по электронной почте.
В онлайн-ритейле электронные кассовые чеки заменили бумажные еще с 2017 года, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Тогда выдавать бумажный чек оказалось сложной задачей: печатать заранее их было нельзя, это нарушало закон, добавил Артем Соколов. Возить кассу с собой курьерам было неудобно — вставала проблема подзарядки устройств и бесперебойного интернет-соединения. ФНС разрешила курьерам доставлять заказы без использования мобильных касс, людям направляли информацию в электронном виде.