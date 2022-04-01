Касса на камень: Минпромторг предложил отказаться от чеков

Магазины могут перестать выдавать кассовые чеки . Минпромторг предложил ФНС разрешить торговле не предоставлять их людям с каждой покупкой. Инициатива ведомства предполагает, что чек в бумажном или электронном виде можно будет получить лишь по просьбе. Об этом сказано в письме замглавы Минпромторга Виктора Евтухова (документ есть у «Известий»). Мера позволила бы сократить расходы бизнеса: в новых реалиях выросли затраты сетей на ленту для касс, сказано в документе. С новыми ценами компаниям придется дополнительно тратить на обязательные бумажные чеки до 30 млрд рублей в год. Ранее ФНС согласилась на время отказаться от проверок торговли, в том числе на предмет выдачи чеков.

Слишком дорогие

Минпромторг выступил с идеей снять с торговли обязательство выдавать бумажные кассовые чеки . Замглавы ведомства Виктор Евтухов обратился с таким предложением в ФНС. «Известия» ознакомились с его письмом, датированным 29 марта. В министерстве полагают, что чеки можно предоставлять только по требованию покупателя — в бумажном или электронном виде.

В новых реалиях кассовая лента подорожала, и если цены на нее «останутся на этом же уровне, то такое увеличение стоимости приведет к росту издержек розничной торговли в год приблизительно на 30 млрд рублей» , отметил в письме Виктор Евтухов. Это повысит нагрузку на продовольственный ритейл, поскольку в продуктовых магазинах наибольшая частота покупок, уточнил чиновник.

При этом зарубежные поставщики кассовой ленты снизили отгрузки товара , отмечено в письме. Отечественные изготовители не сокращали производство. Ритейлеры пока не отмечают нехватки кассовой ленты, но резко повысили объемы ее закупки — вплоть до потребности на год вперед , указано в документе.

чеки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сейчас торговые сети и Минпромторг ищут новых партнеров, в том числе среди иностранных производителей кассовой ленты. Например, российская сторона уже провела совещание с китайским изготовителем чековой ленты. Эта компания готова начать поставки в РФ, у предприятия есть свободные мощности, сказано в письме.

Поэтому пока Минпромторг предложил налоговикам сохранить действующий с 17 марта мораторий. Он предполагает, что ритейлеров, которые не выдают бумажные кассовые чеки, не привлекают к ответственности.

В Минпромторге «Известиям» подтвердили подлинность письма.

Одна из основных целей кассовой реформы — защита интересов бизнеса от недобросовестной конкуренции со стороны тех, кто сокращает свои издержки за счет уклонения от уплаты налогов, напомнили «Известиям» в ФНС. Предложения, которые создают условия для уклонения от полного учета выручки, в том числе за счет невыдачи чека покупателям, могут привести к всплеску нечестной и несправедливой конкуренции в бизнесе, заметили в службе.

Переход в цифру

Вся специализированная бумага, в том числе для кассовых машин, действительно существенно подорожала, поскольку поставляется из недружественных стран и оплачивается в валюте , сказала «Известиям» глава практики ФБК Legal Елизавета Капустина. Поэтому предложенные изменения могут поддержать бизнес, указала она. С другой стороны, некоторым категориям граждан, например, пенсионерам, вряд ли удобны и доступны электронные чеки , добавила эксперт.

Потребители, которые не получили бумажный чек, должны знать, что его отсутствие не освободит продавца от ответственности за ненадлежащее качество проданного товара , напомнил «Известиям» председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ. С другой стороны, без чека покупателю будет сложнее доказать что-либо — для защиты своих прав потребителю все-таки важно будет попросить его у продавца, отметил эксперт. Или, например, привязать электронные чеки к программе лояльности, чтобы они были в личном кабинете покупателя, сказал Петр Шелищ. Впрочем, учитывая высокую стоимость кассовой ленты, сейчас хороший момент для обсуждения вопроса актуальности бумажного чека по умолчанию, считает эксперт.

В «Азбуке вкуса» положительно оценили предложение Минпромторга . Эта мера плюс мораторий на проверки ФНС — существенная поддержка для бизнеса, сказали «Известиям» в компании. Там добавили, что на рынке есть проблемы с чековой лентой, и многие ритейлеры пытаются решить эти сложности разными способами: сокращают объем знаков на чековой ленте или переходят на электронные аналоги.

чеки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В «Магните» планируют ускорить переход на электронные чеки , а также минимизировать печать на ленте для экономии, сказали «Известиям» в компании.

В «Ленте» уже предлагают покупателям получить электронные чеки из-за временной нехватки бумаги для них , сказали «Известиям» в сети. Там добавили, что эта услуга доступна с декабря прошлого года, но потребитель может получить и бумажный чек, если захочет.

В «Верном» также переходят на электронные чеки , сказали «Известиям» в торговой сети. Там подчеркнули, что с юридической точки зрения они приравниваются к бумажным. По просьбе покупателя кассир всегда может выдать бумажный чек, даже если обычно покупатель получал его по электронной почте.