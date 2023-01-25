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Новый вид древних муравьев обнаружили в янтаре из музея Калининграда

Новый вид древних муравьев возрастом 37 млн лет обнаружили в янтаре из музея Калининграда
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Фото: Global Look Press/dpa/Frank Rumpenhorst
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Ученые Санкт-Петербургского университета обнаружили новый вид древних муравьев в янтаре из музея Калининграда. Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале Insects в декабре 2022 года.

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Вид получил название Manica andranna. Выяснилось, что эти муравьи обитали на территории региона около 33,9–37,8 млн лет назад. Ученые обнаружили новый вид в кусочке янтаря, найденного в Калининградской области и хранящегося в коллекции Музея янтаря.

«Биология и этология муравьев Manica малоизвестны, в целом они сходны с видами сестринского рода Myrmica, но более примитивны <...> Микрокомпьютерная томография позволила провести точные измерения образца и изучить все традиционные диагностические признаки нового вида», — говорится в исследовании.

Отмечается, что это первая настолько древняя находка данного рода в ископаемом состоянии и первая такая находка в Европе. По словам ученых, этот вид муравьев мог мигрировать 56–33 млн лет из Северной Америки.

В августе 2022 года древнюю стрекозу в янтаре возрастом 50 млн лет нашли в Калининградской области. Ископаемые остатки были найдены на Калининградском янтарном комбинате госкорпорации «Ростех». Насекомое сохранилось не фрагментами, а целиком.

Как отметил старший научный сотрудник Калининградского музея янтаря Андраника Манукяна, подобные инклюзы встречаются довольно редко. Так, в Европе янтарных камней с включением стрекоз насчитывается всего 35, из них 25 находятся в музеях Германии.

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