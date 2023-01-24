Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении

Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении. Об этом 24 января сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

Он отметил двойственность данного запроса, так как на фоне призывов к миру продолжается вооружение украинских боевиков и экстремистов со стороны Запада.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что реакция на любые проявления экстремизма в стране будет жесткой, так как государству хватает проблем с безопасностью и контролем пограничных территорий.

Ранее, 17 января, стало известно, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией. Окопы Вооруженных сил Украины (ВСУ) роются в пяти минутах езды от белорусской границы. По словам украинского офицера, укрепления позволят скрытно обороняться и проводить контрнаступления.

12 января глава Ровенской области Виталий Коваль также сообщал о начале строительства оборонительных укреплений на границе с Белоруссией. Он добавил, что граждане региона участвуют в постройке на добровольной основе.

Лукашенко неоднократно заявлял о невмешательстве Белоруссии в ход специальной военной операции (СВО) в Донбассе. Он также подчеркивал, что президент России Владимир Путин не просил его участвовать в СВО.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».