Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве благоустроят свыше 70 парков и скверов в 2023 году
Мир
Киев не исключил эвакуацию украинцев из Грузии после возобновления полетов в РФ
Общество
В России утвердили первые национальные стандарты халяль
Культура
В художественном музее Цюриха пропали две картины
Мир
На Украине была объявлена воздушная тревога из-за поднятого в небо МиГ-31
Туризм
В России появятся круизные туры в труднодоступные места заповедников
Политика
Госдума одобрила проект об обязательном уведомлении о выезде депутатов за рубеж
Происшествия
Рогов заявил о взрыве автомобиля возле школы в Бердянске
Мир
Польша потребует от ЕС компенсации стоимости переданных Киеву танков
Общество
Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах России
Авто
Рост цен на запчасти привел к увеличению выплаты по ОСАГО на 28%
Общество
На Лужнецкой набережной в Москве построят киноконцертный комплекс
Сюжет:

От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон

0
Фото: BAS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крупный айсберг откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде. Его площадь составляет 1550 кв. км и практически сопоставима с территорией Лондона, сообщила 23 января Антарктическая служба Великобритании (BAS).

Занимательное востоковедение: в Антарктиде ищут причины изменения климата
Источником образцов для исследования послужит новая скважина на станции Восток

По данным службы, этот случай стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой области за последние два года.

«Он откололся после того, как трещины, появившиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника, приводя к откалыванию нового айсберга», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на леднике находится исследовательская станция Антарктической службы Великобритании. Район дислокации ученых не был затронут. С их слов, откалывание айсберга было ожидаемо, однако последствия этого могут быть непредсказуемыми.

«Это событие не связано с изменением климата, а является частью естественного поведения шельфового ледника Бранта и было ожидаемым», — сказал профессор Доминик Ходжсон.

Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга. Позднее ему будет присвоено имя.

Ранее крупнейший в мире айсберг А-76 откололся от Антарктиды в мае 2021 года. Габариты гигантского куска льда составили 170 км в длину и 25 км в ширину, а его площадь достигла более 4 тыс. кв. км, что можно сравнить с территорией острова Майорка в Испании.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023