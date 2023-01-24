От ледника в Антарктиде откололся айсберг размером с Лондон

Крупный айсберг откололся от шельфового ледника Брант в Антарктиде. Его площадь составляет 1550 кв. км и практически сопоставима с территорией Лондона, сообщила 23 января Антарктическая служба Великобритании (BAS).

По данным службы, этот случай стал вторым крупным откалыванием айсберга в этой области за последние два года.

«Он откололся после того, как трещины, появившиеся естественным образом в течение последних нескольких лет, распространились по всему шельфу ледника, приводя к откалыванию нового айсберга», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на леднике находится исследовательская станция Антарктической службы Великобритании. Район дислокации ученых не был затронут. С их слов, откалывание айсберга было ожидаемо, однако последствия этого могут быть непредсказуемыми.

«Это событие не связано с изменением климата, а является частью естественного поведения шельфового ледника Бранта и было ожидаемым», — сказал профессор Доминик Ходжсон.

Специалисты продолжат отслеживать движение нового айсберга. Позднее ему будет присвоено имя.

Ранее крупнейший в мире айсберг А-76 откололся от Антарктиды в мае 2021 года. Габариты гигантского куска льда составили 170 км в длину и 25 км в ширину, а его площадь достигла более 4 тыс. кв. км, что можно сравнить с территорией острова Майорка в Испании.