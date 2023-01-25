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Врач назвал способы избавиться от заед на губах

Врач Иванов назвал причины появления заед на губах и рассказал, как от них избавиться
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Фото: Global Look Press/Heinz Krimmer
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Заеды в уголках рта, или хейлит, — воспалительный процесс, при котором поверхность губ, слизистая оболочка и кожа вокруг них отекают и краснеют, покрывается корками, трещинами или язвочками. О причинах и способах лечения заболевания рассказал «Известиям» дерматовенеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов в среду, 25 января.

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Он пояснил, что хейлит возникает из-за нарушений обмена веществ или патологии внутренних органов, но может быть и самостоятельным заболеванием. Большинство форм заболевания — хронические и сопровождаются частыми рецидивами.

«Чаще всего встречаются аллергический, вирусный, метеорологический и эксфолиативный хейлиты. Каждый из них может протекать в сухой или влажной — экссудативной — форме», — пояснил Иванов.

Так, аллергический хейлит развивается после контакта с аллергеном и сопровождается зудом, жжением, покраснением и образованием пузырьков. Его чаще выявляют у женщин старше 20 лет. Главное в лечении аллергического хейлита — устранить контакт с раздражителем. Врач может назначить местную медикаментозную терапию в виде кортикостероидных кремов и мазей, витаминов A и E в форме масла, и общую, включающую прием антигистаминных препаратов, седативных средств и так далее.

Причиной вирусного хейлита является вирус простого герпеса первого типа, при котором появляются мелкие сгруппированные пузырьки на губах и воспаление слизистой оболочки полости рта, а также отмечается увеличение ближайших лимфатических узлов. Лечение вирусного хейлита необходимо начинать в первые часы после появления симптомов. В большинстве случаев положительный эффект дает раннее применение системных противогерпетических препаратов, указал врач.

Еще одна разновидность заболевания — метеорологический хейлит — представляет собой хроническое воспаление губ, сопровождающееся ощущением стянутости, сухости и выраженным шелушением, а также отеком. Возникает по причине неблагоприятного воздействия погодных условий и носит хронический характер, обостряясь в межсезонье и холодное время года. Для лечения применяют гигиенические помады, в состав которых входят витамин А, E и пантотеновая кислота — эти компоненты ускоряют заживление. При их неэффективности врач может назначить кортикостероидные мази или кремы.

Как уточнил Иванов, эксфолиативный хейлит сопровождается хроническим воспалением красной каймы губ и чаще встречается у женщин. Считается, что заболевание может быть вызвано депрессией или тревожностью — при этих неврологических расстройствах у людей появляется привычка облизывать или покусывать губы.

Кроме того, причиной таких заед могут стать нарушения работы щитовидной железы и иммунной системы, сбои в работе иммунной системы. При сухой форме эксфолиативного хейлита образуются корочки на губах, возникает ощущение сухости и жжения; при влажной появляются отечность и болезненность, а большой размер корочек затрудняет прием пищи.

Тактика лечения зависит от причины, спровоцировавшей эксфолиативный хейлит. При психоэмоциональных нарушениях могут быть показаны антидепрессанты и психотропные препараты, назначаемые психотерапевтом. Корочки удаляют индифферентными увлажняющими кремами.

«Для установления причины заед на губах может понадобиться не только консультация специалиста, но и выполнение лабораторных анализов, например, при подозрении на аллергический хейлит — это аллергопробы, при эксфолиативном — исследования, позволяющие оценить состояние щитовидной железы. Правильная постановка диагноза и своевременно начатое лечение позволяют избавиться от заед за 2–3 недели», — добавил специалист.

23 января врач Марина Константинова назвала главные правила ухода за кожей зимой. В частности, она рекомендовала для увлажнения кожи использовать средства с гиалуроновой кислотой.

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