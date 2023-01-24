Путин поздравил дирижера Юрия Башмета с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем альтиста и дирижера Юрия Башмета. Текст телеграммы во вторник, 24 января, опубликован на сайте Кремля.

«Примите поздравления по случаю 70-летнего юбилея. В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижеров современности, как яркого, всецело увлеченного творчеством человека», — говорится в поздравлении.

Путин указал на активный вклад Башмета в реализацию востребованных просветительских, благотворительных проектов, профессиональное становление одаренной молодежи. Российский лидер пожелал дирижеру здоровья, неиссякаемого вдохновения и успешного осуществления намеченных планов.

Ранее в этот день Башмет рассказал «Известиям», что готовит сюрприз поклонникам IV Зимнего международного фестиваля искусств, который сейчас проходит в Москве. Он заявил, что 2 февраля на сцене Театра имени Гоголя состоится премьера спектакля «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова.

Как рассказал Башмет, премьера посвящена Сталинградской битве, 80-летие которой отмечается в феврале.