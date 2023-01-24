Юрий Башмет представит премьеру спектакля «Живые и мертвые»

Народный артист СССР Юрий Башмет, отмечающий 24 января 70-летие, накануне юбилея рассказал «Известиям» о том, какой сюрприз готовит поклонникам IV Зимнего международного фестиваля искусств, который сейчас проходит в Москве.

2 февраля на сцене Театра имени Гоголя состоится премьера спектакля «Живые и мертвые» по роману Константина Симонова. Неспроста музыкант взялся за тему Великой Отечественной войны.

«Мне было глубинно важно понять, как человек ведет себя, как проявляет себя в моменты тяжелейших испытаний. Когда всё вокруг становится предельно черно-белое: жизнь и смерть, правда и ложь. И как, находясь в эпицентре событий, люди остаются людьми, сохраняют внутреннюю уверенность в справедливости. Именно поэтому для меня так дорога наша новая постановка по второй книге трилогии Константина Симонова «Солдатами не рождаются», — поделился он.

Как рассказал Юрий Башмет, премьера посвящена Сталинградской битве, 80-летие которой отмечается в феврале. Актриса Полина Агуреева выступила режиссером постановки.

«Чувствую, спектакль может получиться событием для всех нас. Но не будем давать оценки до премьеры. Мы все ее очень-очень ждем», — уверен руководитель Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Башмет.

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