Россия и Эсватини отменили визы для владельцев дипломатических паспортов

Королевство Эсватини подпишет несколько соглашений с Россией о введении безвизового режима. Об этом во вторник, 24 января, рассказал корреспонденту «Известий» Антону Золотницкому принц королевства Линданикоси.

«У нас очень хорошие отношения со всеми странами мира, потому что мы не выбираем, с кем дружить. Каждый для нас друг, брат и сестра. Сегодня мы подписываем несколько соглашений касательно виз, чтобы любой мог приехать к нам в Эсватини, как и в Россию», — сказал Линданикоси.

Позже стало известно, что соглашение о безвизовых поездках было подписано для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Документы подписали главы МИД России и Эсватини Сергей Лавров и Тхули Дладла.

Лавров прибыл в столицу королевства город Мбабане накануне вечером. Помимо встречи с главой МИД Эсватини он провел переговоры с премьер-министром страны Клеопасом Дламини и главным секретарем, и.о. министра национальной обороны и безопасности принцем Сикало Дламини.

Королевство Эсватини граничит с ЮАР и Мозамбиком. Государство является конституционной монархией и входит в Содружество, возглавляемое Великобританией. Дипломатические отношения с Россией были установлены 19 ноября 1999 года.

Ранее в понедельник началось турне главы МИД РФ по Африке. Первой в рамках африканском турне Лавров посетил Преторию (ЮАР). Там он встретился с главой МИД ЮАР Наледи Пандор и президентом Сирилом Рамафозой. Среди основных тем переговоров стали подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия — Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля.