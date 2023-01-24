Глава НПО им. Лавочкина получил три года тюрьмы за злоупотребление полномочиями

Химкинский городской суд Московской области приговорил к трем годам лишения свободы генерального директора Научно-производственного объединения (НПО) имени А. С. Лавочкина Владимира Колмыкова за превышение полномочий. Об этом 24 января сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Сообщается, что Колмыков будет отбывать наказание в колонии общего режима. Еще одного фигуранта данного дела, бывшего главу ракетно-космической корпорации «Ракета», приговорили к заключению на шесть лет также в колонии общего режима.

В марте 2015 года Колмыков, находясь на посту исполнительного директора АО «НПО «Энергомаш», под давлением Солнцева изменил контракт на поставки жидкостных ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей Atlas. В результате был причинен ущерб на сумму 662,2 млн рублей.

В октябре Химкинский городской суд Московской области вынес приговоры фигурантом дела о хищении у «Роскосмоса» 330 млн рублей. Председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков получил семь лет колонии, а бывший гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский — 7,5 года лишения свободы.