Суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса»

Химкинский городской суд Московской области 4 октября вынес приговоры фигурантам дела о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса». Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков получил семь лет колонии, ему также назначен штраф в 400 тыс. рублей.

Экс-гендиректор НПО им. Лавочкина Сергей Лемешевский получил 7,5 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Руководителю дирекции правового обеспечения предприятия Екатерине Аверьяновой суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, она заплатит штраф в размере 300 тыс. рублей.

Уголовное дело было возбуждено в 2018 году. Всем обвиняемым вменялось мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, фигуранты похитили денежные средства «Роскосмоса», заключив фиктивные договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО им. Лавочкина.

Общая сумма выплат адвокатской конторе за два года составила порядка 330 млн рублей.