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В Россию привезли американскую версию внедорожника Volkswagen Teramont

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Фото: АвтоБерг Volkswagen Минеральные Воды
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Российские дилеры стали предлагать новый кроссовер Volkswagen Atlas, так в США называется версия Teramont. Автомобиль в РФ стоит от 3,8 млн рублей, сообщил 23 января портал Autonews.

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По габаритам Volkswagen Atlas сопоставим с кроссовером Exeed VX: 5097 мм в длину, 1990 мм в ширину и 1780 мм в высоту. Колесная база составляет 2980 мм. В движение полноприводную машину приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 235 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым автоматом.

В комплектацию кроссовера входят камера заднего вида, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, система переключения предустановленных режимов движения, антипробуксовочная система, а также системы помощи водителю при спуске с горы и старте на подъеме.

23 января стало известно, что у столичных дилеров Volkswagen закончились официально поставленные в РФ кроссоверы Volkswagen Teramont. По данным официального дистрибутора «Фольксваген груп Рус», в различных регионах России доступны всего девять кроссоверов такой модели. Помимо Московской области, внедорожники есть в Воронеже, Саратове, Казани и Екатеринбурге. Семиместный кроссовер Volkswagen Teramont предлагался в России с бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с., который работал с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

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