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В Москве закончились официально ввезенные Volkswagen Teramont

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Фото: Volkswagen
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У столичных дилеров марки Volkswagen закончились официально поставленные в РФ кроссоверы Volkswagen Teramont. Об этом в понедельник, 23 января, пишет «Газета.Ru».

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По оценке издания, последние два экземпляра Teramont были проданы в Москве на прошлой неделе. Так как новых автомобилей модели у столичных дилеров марки нет, то они стали предлагать альтернативные варианты: купеобразные версии кроссовера Teramont, или внедорожник Touareg, которые везены в Россию из Китая в рамках параллельного импорта.

Тем, кто хочет приобрести модель из официальных поставок, издание посоветовало поискать машину у подмосковных дилеров марки. У дилеров в Подмосковье Teramont еще есть в количестве пяти экземпляров, а по данным официального дистрибутора «Фольксваген груп Рус», в различных регионах России доступны всего девять кроссоверов. Помимо Московской области, внедорожники есть в Воронеже, Саратове, Казани и Екатеринбурге.

Семиместный кроссовер Volkswagen Teramont предлагался в России с бензиновым турбомотором мощностью 220 л.с., который работал с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Разброс цен на последние экземпляры у дилеров составляет от 6,2 до 8,9 млн рублей.

20 января стало известно, что в России скоро появятся кроссоверы Volkswagen Tharu. Точной цены пока нет, но дилеры полагают, что автомобиль будет стоить не дороже 3 млн рублей. Volkswagen Tharu производится и продается в Китае. В основе автомобиля лежит модульная платформа MQB, которая знакома по многим другим моделям Volkswagen и Skoda. На китайском рынке автомобиль выпускают с бензиновым турбомотором 1.4 TSI и 2.0 TSI мощностью 150 и 186 л.с. соответственно. Оба двигателя работают с роботизированными коробками.

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