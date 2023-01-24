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В РАН оценили опасность приближающегося к Земле пятиметрового астероида

Эксперт РАН Шустов оценил опасность приближающегося к Земле пятиметрового астероида 2023 BU
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Фото: Global Look Press/ESA
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Астероид 2023 BU, который 26 января пролетит очень близко от Земли, не является катастрофически опасным, поскольку его энергия слишком мала. Об этом «Известиям» рассказал председатель экспертной группы по космическим угрозам при совете РАН по космосу Борис Шустов во вторник, 24 января.

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По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

«Данный астероид классифицируется как малое небесное тело (астероид) скромного размера. Таких тел много, и подобные тела пролетают на расстоянии нескольких тысяч километров от Земли или даже входят в атмосферу Земли не так уж редко — примерно раз в год. Опасности такой астероид не представляет, поскольку тела размером 5–6 метров, входя в атмосферу Земли, разрушаются в ней практически полностью», — пояснил специалист.

Он отметил, что доля вещества, долетевшего до планеты, невелика и зависит от состава астероида. Например, долетевшая часть железо-никелевого астероида будет больше, а углеродистое небесное тело полностью или почти полностью сгорит в атмосфере.

«В любом случае такие тела не являются катастрофически опасными, их энергия слишком мала», — резюмировал Шустов.

О том, что астероид 2023 BU приблизится к Земле, накануне сообщил астроном Геннадий Борисов. По его словам, жители Южного полушария смогут наблюдать объект даже в любительские телескопы 26 января. Эксперт отметил, что астероид обладает достаточно большой яркостью.

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