Пятиметровый астероид пролетит близко от Земли 26 января

Астероид диаметром 5–6 м пролетит очень близко от Земли 26 января. Об этом в понедельник, 23 января, заявил астроном Геннадий Борисов.

«Несколько обсерваторий наблюдали его… Ему дали предварительное обозначение 2023 BU», — рассказал он «РИА Новости».

Борисов отметил, что такой объект не опасен для Земли, так как астероид пройдет на расстоянии в несколько тысяч километров, а также он небольшой по размеру. Астроном подчеркнул, что жители Южного полушария смогут наблюдать объект даже в любительские телескопы 26 января. По его словам, астероид обладает достаточно большой яркостью.

15 декабря прошлого года к Земле на расстояние 680 тыс. км приблизился астероид 2015 RN35. Газета Daily Express назвала небесное тело рождественским астеродидом и уточнила, что в диаметре оно достигает 140 м.

Ранее, 15 ноября того же года, сообщалось, что российский астроном, научный сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин открыл неизвестный прежде астероид диаметром в несколько десятков метров. Он уточнил, что астероид 2022 VG2 открыт на российском 40-сантиметровом телескопе ОРИ-40, установленном в монгольской обсерватории Хурелтогот.