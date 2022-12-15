Крупный астероид приблизится к Земле 15 декабря
Астрономы обнаружили приближающийся к Земле астероид 2015 RN35, который сблизится с планетой 15 декабря. Об этом сообщили 9 декабря в Twitter Европейского космического агентства (ESA).
«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — говорится в заявлении.
Газета Daily Express назвала небесное тело «рождественским астеродидом» и уточнила, что в диаметре оно достигает 140 м.
Наблюдать его смогут жители Южного полушария Земли.
Как сообщается, астероид приблизится к нашей планете на расстояние 680 тыс. км, поэтому опасности для человечества в ближайшем будущем не представляет.
15 ноября сообщалось, что российский астроном, научный сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин открыл неизвестный прежде астероид диаметром в несколько десятков метров. Он уточнил, что астероид 2022 VG2 открыт на российском 40-сантиметровом телескопе ОРИ-40, установленном в монгольской обсерватории Хурелтогот.
Комментируя его потенциальную опасность, Еленин отметил, что 2022 VG2 относится к астероидам, сближающимся с Землей (АСЗ) семейства Аполлона, то есть пересекающих орбиту нашей планеты, однако реальной угрозы он не представляет.