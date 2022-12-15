Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции «похвалили» лидеров ЕС за усугубление кризиса в Европе
Мир
При столкновении автобуса с грузовиком в Турции пострадали 20 человек
Общество
Жителя Хабаровска осудили на 12,5 лет колонии за госизмену
Происшествия
Севшее на мель на Сахалине судно повалилось набок
Культура
Генри Кавилла не вернут к роли Супермена в киновселенной DC
Происшествия
Число раненых при ударе ВСУ по центру Донецка выросло до девяти
Армия
В украинских войсках пожаловались на тяжелую ситуацию в районе Артемовска
Мир
В Киргизии министру запретили выступать с докладом на русском языке
Наука
Крупный астероид приблизится к Земле 15 декабря
Экономика
В Китае заявили о готовности укрепления сотрудничества с РФ в энергосфере
Мир
Генсек ООН призвал разблокировать Лачинский коридор в Нагорном Карабахе
Туризм
Около 630 тыс. россиян отправятся в туры на новогодние праздники
Сюжет:

Крупный астероид приблизится к Земле 15 декабря

ESA: астероид 2015 RN35 приблизится к Земле 15 декабря
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Астрономы обнаружили приближающийся к Земле астероид 2015 RN35, который сблизится с планетой 15 декабря. Об этом сообщили 9 декабря в Twitter Европейского космического агентства (ESA).

Близко к телу: астероид в 10 раз больше челябинского подошел к Земле
По данным ученых, объект 2009 PQ1 формально соответствует критериям потенциально опасного

«Астероид 2015 RN35 достаточно крупный и подлетит очень близко, чтобы за ним смогли наблюдать астрономы-любители», — говорится в заявлении.

Газета Daily Express назвала небесное тело «рождественским астеродидом» и уточнила, что в диаметре оно достигает 140 м.

Наблюдать его смогут жители Южного полушария Земли.

Как сообщается, астероид приблизится к нашей планете на расстояние 680 тыс. км, поэтому опасности для человечества в ближайшем будущем не представляет.

15 ноября сообщалось, что российский астроном, научный сотрудник Института прикладной математики РАН Леонид Еленин открыл неизвестный прежде астероид диаметром в несколько десятков метров. Он уточнил, что астероид 2022 VG2 открыт на российском 40-сантиметровом телескопе ОРИ-40, установленном в монгольской обсерватории Хурелтогот.

Комментируя его потенциальную опасность, Еленин отметил, что 2022 VG2 относится к астероидам, сближающимся с Землей (АСЗ) семейства Аполлона, то есть пересекающих орбиту нашей планеты, однако реальной угрозы он не представляет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022