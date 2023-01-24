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Производитель «Смешариков» запустит линейку одежды в 2023 году

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Фото: Студия Анимации «Петербург»
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Производитель «Смешариков» и «Фиксиков», группа компаний (ГК) «Рики» запустит свою линейку одежды и обуви в 2023 году. Об этом 24 января рассказала гендиректор ГК Юлия Немчина в беседе с РБК.

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По ее словам, в линейку войдут товары как для детей, так и для взрослых. На данный момент обсуждается использование образов персонажей из самых известных проектов. «Рики» будет сотрудничать с несколькими российскими брендами, однако конкретных названий Немчина не указала, так как с вероятными партнерами еще ведутся переговоры.

Кроме того, ГК будет расширять музыкальный сегмент своего бизнеса. В будущем песни из «Малышариков» и «Фиксиков» могут появиться на стриминговых платформах.

«Мы также планируем выпуск полноценного музыкального альбома. Развивать это направление мы хотим собственными силами, работая с разными дистрибуторами», — добавила Немчина.

В ноябре 2022 года цикл образовательных серий анимационного проекта «Смешарики» «Азбука дружбы народов» от группы компаний «Рики» получил премию Russian Creative Awards в номинации «Культурный код».

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