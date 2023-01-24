Главный диетолог Москвы назвала безопасный объем мороженого для здорового человека

Здоровому человеку есть мороженое можно даже зимой. В каком количестве и как употреблять холодное лакомство, чтобы не навредить здоровью, 24 января рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Она отметила, что более двух порций мороженого в неделю съедать не рекомендуется. Также Стародубова напомнила, что добавление сиропов, печенья или вафель повышает калорийность десерта порой более чем в два раза. В эскимо, например, содержится больше калорий из-за глазури снаружи (эскимо почти в 2,5 раза калорийнее молочного мороженого).

«Людям с хроническими заболеваниями по поводу употребления жирного и сладкого, например, мороженого, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом»,— добавила диетолог.

Врач также рассказала, что в составе щербета меньше жира, однако там может быть больше сахара.

«Выбирая мороженое, обязательно обращайте внимание на пищевую ценность: калорийность, количество белков, жиров и углеводов и состав ингредиентов», — подчеркнула Стародубова.

Она посоветовала выбирать продукты с простым и понятным составом и отдавать предпочтение молочному мороженому с добавлением ягод или фруктов. При этом следить, чтобы мороженое не сочеталось с другими жирными и калорийными продуктами в те дни на неделе, когда хочется побаловать себя мороженым.

В ноябре департамент здоровья Москвы порекомендовал не часто употреблять жирную и сладкую пищу для профилактики развития сахарного диабета второго типа. Там порекомендовали баловать себя колбасой, печеньем или мороженым один раз в неделю.