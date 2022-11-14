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Депздрав рекомендовал есть колбасу и мороженое не чаще раза в неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Жирную и сладкую пищу рекомендуется употреблять не чаще раза в неделю, иначе возрастает риск развития сахарного диабета второго типа. Об этом заведующая отделением обучения и лечения диабета Эндокринологического диспансера столичного департамента здравоохранения Ольга Котешкова сообщила в понедельник, 14 ноября.

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По словам специалиста, развитию заболевания могут также способствовать малоподвижный образ жизни и ожирение.

«С целью профилактики заболевания рекомендуется определенный стиль питания с потреблением большого количества продуктов, содержащих клетчатку. Кроме того, употребление некоторых групп продуктов стоит максимально сократить. Так, не чаще одного раза в неделю можно побаловать себя мороженым, печеньем или колбасными изделиями», — сказала она агентству городских новостей «Москва».

Котешкова уточнила, что опасность сахарного диабета второго типа состоит в том, что его симптомы могут маскироваться под признаки других болезней.

«У пациентов может наблюдаться плохое заживление ран, и с данной проблемой их направляют к хирургу. Кроме того, достаточно часто встречаются грибковые заболевания кожи, ногтей, слизистых, появляется зуд, и тогда людей направляют к дерматологу, урологу, гинекологу. Во всех этих случаях важно понимать связь данных состояний с повышенным сахаром в крови», — заключила врач.

Ранее в этот день врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев перечислил типы диабета, а также рассказал о методах их лечения.

Специалист пояснил, что существует два типа диабета — инсулинозависимый и инсулинонезависимый, сообщает телеканал «360».

По его словам, диабет первого типа обычно появляется в детском возрасте, а второго — уже в зрелом. При развитии первого важную роль играет генетическая предрасположенность. Кроме того, он часто выявляется в экстренной и угрожающей жизни ситуации, сообщается на сайте aif.ru.

Официально в РФ зарегистрировано около 5 млн больных сахарным диабетом, еще столько же людей могут не знать о своем заболевании. Детей с сахарным диабетом в России зарегистрировано около 55 тыс., и почти у всех у них определен сахарный диабет первого типа.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается 14 ноября.

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