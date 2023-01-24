Космический аппарат «Скиф-Д» защитил орбитально-частотный ресурс

Космический аппарат «Скиф-Д», который стал первым запущенным по программе «Сфера» спутником, успешно защитил орбитально-частотный ресурс. Об этом 24 января сообщили в «Роскосмосе».

«Данную задачу аппарат «Скиф-Д» успешно выполнил, результаты измерений излучения «Скиф-Д» готовятся к отправке в Международный союз электросвязи. Таким образом, орбитально-частотный ресурс на данном этапе развертывания системы «Скиф» защищен», — рассказали в корпорации ТАСС.

Cпутник-демонстратор «Скиф-Д» предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет и защиты орбитально-частотного ресурса.

23 октября стало известно о выведении трех спутников «Гонец-М» и первого аппарата по программе «Сфера» на орбиту. Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе.

Также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях. Ранее им заправляли только третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б» и вторую ступень «Союза-2.1в».

Тогда же стало известно, что проект «Сфера» предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Основная цель проекта — достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности России.

В апреле правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров добавил, что проект был согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.