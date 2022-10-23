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Проект «Сфера» будет состоять более чем из 600 космических аппаратов

Глава Минпромторга Мантуров: группировка «Сфера» включит более 600 отечественных спутников
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Проект «Сфера» предполагает создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в субботу, 22 октября.

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Основная цель проекта — достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности России.

«Сфера» — один из ключевых проектов «Роскосмоса». Благодаря ей будет создана самая современная система коммуникаций и мониторинга, включающая как существующую, так и перспективную космическую инфраструктуру.

«В этом году на проект «Сфера» из федерального бюджета выделено 14 млрд рублей, в 2023 и 2024 годах предусмотрено примерно по 18 млрд рублей. В 2025 году зарезервировано еще 8,5 млрд рублей», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с первым аппаратом группировки «Сфера» и спутниками связи «Гонец-М» состоялся 22 октября.

Это был первый пуск в 2022 году с космодрома Восточный и первый для «Союза-2» на новом топливе, а также ракета-носитель впервые была заправлена нафтилом во всех ступенях. Ранее им заправляли только третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1б» и вторую ступень «Союза-2.1в».

В апреле правительство одобрило программу создания многоспутниковой группировки «Сфера». Директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров добавил, что проект был согласован с Министерством цифрового развития, Минэкономразвития и Минфином.

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