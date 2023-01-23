Около 300 человек в трех странах умерли из-за бракованного сиропа от кашля
Почти 300 человек из трех стран умерли от бракованного сиропа от кашля. Об этом в понедельник, 23 января, сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, большинство из погибших — дети до пяти лет.
«За последние четыре месяца страны сообщили о нескольких случаях продажи безрецептурных сиропов от кашля для детей с подтвержденным или предполагаемым загрязнением — высоким содержанием диэтиленгликоля (DEG) и этиленгликоля (EG)», — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что эти соединения представляют собой токсичные химические вещества, используемые в качестве промышленных растворителей и антифризов, которые могут быть смертельными для человека даже в небольших количествах.
ВОЗ призвала принять немедленные и скоординированные меры ключевые заинтересованные стороны, вовлеченные в цепочку поставок медицинских товаров.
27 декабря в Узбекистане 18 детей скончались после приема лекарственного препарата «Док-1 Макс». Умершие дети до поступления на стационарное лечение принимали этот препарат дома в течение 2–7 дней 3–4 раза в день, что превышает стандартную дозу препарата для детей. Родители давали препарат своим детям без рецепта врача. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.