Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине сообщили о повреждении свыше 700 объектов критической инфраструктуры
Мир
Киевлян предупредили о режиме экстренных отключений света на протяжении всей зимы
Мир
Зеленский заявил об обсуждении с премьером Италии поставок систем ПВО
Мир
Байден намерен наказать авиакомпании за отмену рейсов из-за снежной бури
Мир
Глава МИД Сирии осудил США за затягивание украинского конфликта
Мир
Минюст США расследует новое дело о хищении $370 млн со счетов биржи FTX
Мир
Самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука
Экономика
Нефть марки Brent выросла выше $86 за баррель впервые с 5 декабря
Мир
Франция поставит Польше два спутника наблюдения и приемную станцию
Происшествия
Житель Донецка пострадал в результате обстрела со стороны украинских боевиков
Общество
В Москве отменили или задержали более 60 авиарейсов из-за снегопада
Мир
Испанская авиакомпания Air Nostrum отменила 37 рейсов из-за забастовки пилотов

В Узбекистане возбудили дело после гибели 18 детей от средства против ОРВИ

0
Фото: ТАСС/Александр Река
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После смерти 18 детей от средства для лечения ОРВИ в Узбекистане возбуждено уголовное дело. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Служба государственной безопасности (СГБ).

Горячее решение: как сбить температуру ребенку без вреда для здоровья
Врачи назвали последствия самостоятельного назначения лекарств детям

«По факту гибели 18 детей, наступившей в результате приема препарата «Док-1 Макс», в отношении должностных лиц Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 186-3 УК Узбекистана («Нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества»)», — говорится в сообщении для СМИ.

Материалы медицинской экспертизы были переданы в правоохранительные органы. В ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество этиленгликоль.

В спецслужбе сообщили, что должностные лица Quramax Medical и сотрудники «Научного центра» были задержаны и помещены в следственный изолятор СГБ.

Ранее в этот день пресс-служба минздрава Узбекистана сообщила о смерти 18 детей. Погибшие до поступления на стационарное лечение принимали отравленный препарат с превышением стандартной для детей дозы.

7 ноября сообщалось, что в Оренбурге двухлетний ребенок получил сильное отравлением каплями от насморка. Мама малыша призналась, что закапала сыну известное лекарство и превысила безопасную дозировку.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022