В Узбекистане возбудили дело после гибели 18 детей от средства против ОРВИ

После смерти 18 детей от средства для лечения ОРВИ в Узбекистане возбуждено уголовное дело. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба Служба государственной безопасности (СГБ).

«По факту гибели 18 детей, наступившей в результате приема препарата «Док-1 Макс», в отношении должностных лиц Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 186-3 УК Узбекистана («Нарушение порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества»)», — говорится в сообщении для СМИ.

Материалы медицинской экспертизы были переданы в правоохранительные органы. В ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество этиленгликоль.

В спецслужбе сообщили, что должностные лица Quramax Medical и сотрудники «Научного центра» были задержаны и помещены в следственный изолятор СГБ.

Ранее в этот день пресс-служба минздрава Узбекистана сообщила о смерти 18 детей. Погибшие до поступления на стационарное лечение принимали отравленный препарат с превышением стандартной для детей дозы.

7 ноября сообщалось, что в Оренбурге двухлетний ребенок получил сильное отравлением каплями от насморка. Мама малыша призналась, что закапала сыну известное лекарство и превысила безопасную дозировку.