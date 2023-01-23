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Власти Ирана добились увеличения объема ВВП

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Правительство Ирана добилось увеличения объема валового внутреннего продукта почти на 4%.

Экономику ожидают хорошие перспективы в новом 1402 году. Он наступит 21 марта по персидскому астрономическому солнечному календарю, сообщил президент республики Эбрахим Раиси.

Властям удалось увеличить производство электроэнергии. Также в стране снизилась инфляция и наблюдается приток инвестиций, передает телеканал «Известия». В мусульманской стране создали 1 млн рабочих мест. Производство зерна увеличилось на 17%, объем экспорта зерновых вырос с 16 млн до 20 млн т.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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