Швеция возобновила прием документов на визы для россиян

Посольство Швеции в России сообщило 23 января о возобновлении приема документов от россиян на оформление виз.

«Мы рады сообщить, что прием заявлений на визу в Швецию возобновлен. Заявление можно подать в визовых центрах VFS Global», — говорится в сообщении диппредставительства во «ВКонтакте».

На сегодняшний день всё еще запрещен въезд российских граждан в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

17 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) уведомила, что консульства стран Европы прекратили выдавать российским гражданам шенгенские визы на срок больше года, оформляя их чаще всего только на период поездки. В ассоциации отметили, что визовый процесс серьезно ужесточился после отмены соглашения об упрощенном режиме между РФ и Евросоюзом (ЕС).

ЕС с 12 сентября минувшего года приостановил упрощенный визовый режим для граждан России. Сбор вырос с €35 до €80. Срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней. До этого ответ приходил в течение 10–30 дней. Российским туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет, кроме того, пограничные службы имели право требовать дополнительные документы. О новых правилах объявили Швеция, Австрия, Венгрия, Германия, Греция, Исландия, Испания, Италия, Лихтенштейн, Люксембург, Португалия, Франция и Швейцария.