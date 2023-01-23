Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС сообщили о выделении еще €45 млн на подготовку украинских военных в Польше
Мир
В украинском селе демонтировали бюст писателя Максима Горького
Мир
Эрдоган призвал Швецию не ждать благосклонности Турции по вступлению в НАТО
Мир
Латвия предписала послу РФ покинуть страну до 24 февраля
Мир
В Днепропетровской области отказались сносить памятник экс-главе УССР Щербицкому
Экономика
Цена нефти марки Brent поднялась до $89 за баррель впервые с 1 декабря
Общество
Поезда задерживаются на фиолетовой ветке московского метро
Мир
В МИД РФ осудили сожжение Корана радикалами в Стокгольме
Политика
Медведев призвал устранить антигосударственные силы из политической сферы
Политика
В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
Общество
Пожар в особняке XIX века на Страстном бульваре в Москве потушен
Общество
В Москве заочно арестован гендиректор «Лукоморья» Лукашевский

Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья

Врач-терапевт Фокина: во время готовки на газовой плите образуется диоксид азота, что повышает риск развития астмы у детей
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина прокомментировала «Известиям» в понедельник, 23 января, статью Bloomberg, в которой говорится о том, что газовые плиты в жилых домах могут стать причиной развития астмы и других проблем со здоровьем, а также загрязнять воздух. Агентство разместило материал в воскресенье, 22 января, сославшись на экспертов и научные исследования.

Горшочек, вари: как подружиться с газовым оборудованием
Кто может устанавливать газопотребляющие приборы

«В процессе готовки на газовой плите образуется диоксид азота и другие побочные продукты горения, которые являются раздражителями для дыхательных путей. Чем выше уровень образующегося диоксида азота, тем выше риск развития астмы у детей», — сказала Фокина.

Доктор, опираясь на мнение экспертов, уточнила, что до 12% случаев детской астмы могут быть связаны с газовыми плитами, это сравнимо со вкладом пассивного курения в развитие детской астмы.

«Газовые плиты влияют на воздух как внутри дома, так и за его пределами. У взрослых использование газовой плиты потенциально может усугублять течение имеющейся астмы. Часто наблюдаются утечки газа даже при неработающих плитах, прежде всего утечка метана, который является парниковым газом», — подчеркнула специалист.

Кроме того, из-за газового оборудования в доме в воздухе помещений появляются и другие поллютанты, к примеру, гексан, бензен, толуен-летучие органические соединения (ЛОС). Некоторые ЛОС также способствуют развитию астмы и даже онкологии, предупредила собеседница издания.

«Газовое оборудование в домах, использование газовых плит наносит вред здоровью человека, а также загрязняет окружающую среду. Какова профилактика? Проветривать помещение до и после готовки, использование вытяжек, переход на электрические плиты», — добавила врач.

11 декабря 2022 года во Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой врач-пульмонолог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Марина Терещенко рассказала, что к типичным проявлениям этой болезни относят свистящее дыхание, одышку с затруднением выдоха, стеснение или боль в груди, сухой кашель. У детей в отличие от взрослых чаще бывает кашлевой вариант бронхиальной астмы, приступы затруднения дыхания встречаются реже. В целом от этого заболевания страдает от 5 до 10% детского населения, причем 2/3 всех пациентов заболевают в первые три года жизни.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023