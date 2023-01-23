Кардиолог рассказала о вреде газовых плит для здоровья

Врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина прокомментировала «Известиям» в понедельник, 23 января, статью Bloomberg, в которой говорится о том, что газовые плиты в жилых домах могут стать причиной развития астмы и других проблем со здоровьем, а также загрязнять воздух. Агентство разместило материал в воскресенье, 22 января, сославшись на экспертов и научные исследования.

«В процессе готовки на газовой плите образуется диоксид азота и другие побочные продукты горения, которые являются раздражителями для дыхательных путей. Чем выше уровень образующегося диоксида азота, тем выше риск развития астмы у детей», — сказала Фокина.

Доктор, опираясь на мнение экспертов, уточнила, что до 12% случаев детской астмы могут быть связаны с газовыми плитами, это сравнимо со вкладом пассивного курения в развитие детской астмы.

«Газовые плиты влияют на воздух как внутри дома, так и за его пределами. У взрослых использование газовой плиты потенциально может усугублять течение имеющейся астмы. Часто наблюдаются утечки газа даже при неработающих плитах, прежде всего утечка метана, который является парниковым газом», — подчеркнула специалист.

Кроме того, из-за газового оборудования в доме в воздухе помещений появляются и другие поллютанты, к примеру, гексан, бензен, толуен-летучие органические соединения (ЛОС). Некоторые ЛОС также способствуют развитию астмы и даже онкологии, предупредила собеседница издания.

«Газовое оборудование в домах, использование газовых плит наносит вред здоровью человека, а также загрязняет окружающую среду. Какова профилактика? Проветривать помещение до и после готовки, использование вытяжек, переход на электрические плиты», — добавила врач.

11 декабря 2022 года во Всемирный день борьбы с бронхиальной астмой врач-пульмонолог консультативно-диагностического центра РДКБ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ Марина Терещенко рассказала, что к типичным проявлениям этой болезни относят свистящее дыхание, одышку с затруднением выдоха, стеснение или боль в груди, сухой кашель. У детей в отличие от взрослых чаще бывает кашлевой вариант бронхиальной астмы, приступы затруднения дыхания встречаются реже. В целом от этого заболевания страдает от 5 до 10% детского населения, причем 2/3 всех пациентов заболевают в первые три года жизни.