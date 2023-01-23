Белоруссия почти в полтора раза нарастила экспорт в Россию

Белоруссия нарастила экспорт в Россию почти в полтора раза. Как отметил премьер-министр Петр Пархомчик, страна впервые в истории торговли с РФ получила положительное сальдо, передает телеканал «Известия». При уходе с российского рынка зарубежных партнеров открылись новые возможности для промышленных предприятий. Компании быстро переориентировали экспорт с рынков Западной Европы и Украины на рынок РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.