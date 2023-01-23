Два человека погибли и два пострадали в ДТП в Оренбуржье

Под Соль-Илецком в Оренбургской области в результате столкновения легковых автомобилей два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла в понедельник, 23 января, на трассе Казань – Оренбург – Акбулак. Недалеко от села Дружба столкнулись легковые Fiat и ВАЗ-2115, пишет ИА «Урал56.Ру».

В результате водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Еще один пассажир той же машины и водитель иномарки госпитализированы с различными травмами.

«Прибывшие на место сотрудники 6-й пожарно-спасательной части произвели деблокирование одного погибшего из поврежденных конструкций транспортного средства», — цитирует сообщение МЧС 56orb.ru.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

23 января «Известия» сообщали о ДТП в Пермском крае с участием двух грузовых автомобилей и одного пассажирского микроавтобуса. Погибли четыре человека.