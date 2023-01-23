Четыре человека погибли в ДТП с перевозившим пациентов автобусом под Пермью

В Пермском крае произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей и одного пассажирского микроавтобуса, погибли четыре человека. Об этом 23 января «Известиям» сообщил источник.

Пассажирский микроавтобус осуществлял перевозку пяти пациентов ГАУЗ ПК «Городская клиническая больница № 4» из города Гремячинск в Губаху. В результате ДТП пострадали шесть человек, из них погибли четыре человека (водитель микроавтобуса и три пассажира), два человека госпитализированы, рассказал источник.

По предварительным данным, среди погибших и пострадавших детей нет.

ДТП произошло на 169-м км региональной автодороги Кунгур – Соликамск в 5 км от населенного пункта Усьва.

Ранее, 22 января, по данным «Известий» в результате ДТП в Саратовской области погибло три человека. Авария произошла на трассе Энгельс – Маркс. Среди погибших все мужчины — водитель авто и два пассажира.