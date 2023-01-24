Работодатели рассказали об отношении к наличию высшего образования у соискателей

Большинство работодателей обращают внимание на наличие высшего образования у соискателей. Такие данные следуют из результата опроса, проведенного сервисом по поиску работы «Работа.ру» и сервисом для автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор». Текст имеется в распоряжении «Известий».

Согласно результатам опроса, только 11% представителей бизнеса отмечают, что высшее образование не имеет значения при построении карьеры. Каждый четвертый работодатель оценивает важность наличия высшего образования на три балла. 45% опрошенных отметили его необходимость четырьмя баллами. Еще 19% считают, что высшее образование критически важно для построения успешной карьеры.

При этом больше половины соискателей (59%) уверены в важности высшего образования для построения успешной карьеры: из них 39% оценивают необходимость высшего образования на пять баллов и 20% — на четыре балла. Каждый четвертый (25%) считает, что наличие высшего образования не принципиально для успешной карьеры. При этом абсолютно не верят в важность диплома о высшем образовании 10% опрошенных, а еще 6% считают: высшее образование не обязательно, но хорошо, если оно есть.

Из тех, кто указывает на необходимость получения высшего образования, 77% отметили, что во время учебы формируются полезные навыки: умение учиться, анализировать, искать нужную информацию и др. 62% отметили получение прикладных знаний, которые пригодятся в профессии. 52% считают, что во время учебы формируются дисциплина и самоорганизованность, необходимые в работе.

22% указали на то, что наличие высшего образования демонстрирует амбиции человека. Диплом о высшем образовании важен для 16% работодателей. Еще 14% отметили, что во время учебы нарабатываются полезные связи, которые могут пригодиться в построении карьеры.

При этом 77% опрошенных работодателей обращают внимание на наличие образования при приеме на работу. Чаще всего на уровень образования смотрят при найме руководителей (72%) и специалистов (72%). Для 61% работодателей образование важно при подборе высшего менеджмента. Еще 46% отметили работников среднего звена.

Только 7% работодателей обращают внимание на образование при найме линейного и массового персонала, 6% — при найме стажеров.

9 января было опубликовано исследование «Работа.ру» и «СберПодбор». В соответствии с его результатами, чаще всего работодатели отказывают соискателям из-за отсутствия необходимых навыков. 56% работодаталей смущали высокие зарплатные ожидания интервьюируемых, а 55% вскрывали обман в ходе собеседования.

43% рекрутеров получали негативный отзыв от предыдущего работодателя. Неопрятный внешний вид отпугивал 35% работодателей. Несоответствие ценностей кандидата корпоративной культуре компании было причиной отказа для 22% представителей бизнеса.