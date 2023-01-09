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Работодатели назвали частые причины отказа соискателям

Опрос: работодатели чаще всего отказывают соискателям из-за высоких зарплатных ожиданий или обмана
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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Чаще всего работодатели отказывают соискателям из-за отсутствия необходимых навыков, следует из результатов опроса, проведенного сервисами «Работа.ру» и «СберПодбор». Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

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Как отмечается, 74% работодателей смущало именно то, что соискатели не обладали нужными навыками, 56% — высокие зарплатные ожидания интервьюируемых, а 55% вскрывали обман в ходе собеседования.

43% рекрутеров получали негативный отзыв от предыдущего работодателя. Неопрятный внешний вид отпугивал 35% работодателей. Несоответствие ценностей кандидата корпоративной культуре компании было причиной отказа для 22% представителей бизнеса.

16% рекрутеров признались, что им лично не понравился кандидат. Грамматические ошибки в резюме смущали 15% работодателей, а опоздания на собеседования — 14%.

Реже всего компании отказывали соискателю из-за национальности, пола и неосведомленности кандидата о деятельности компании.

Кандидаты же чаще всего отказывались от оффера из-за неудовлетворенностью заработной платы — такой ответ получали 72% работодателей. 59% компаний сталкивались с тем, что кандидату слишком далеко добираться до места работы, а 48% получали отказ из-за неподходящего графика работы.

36% опрошенных представителей бизнеса рассказали, что кандидат принял контроффер. 13% респондентов рассказали, что кандидата не устроили социальные бонусы.

Кроме того, работодатели отмечали, что соискатели предпочитали не менять место работы в условиях нестабильности или у кандидата изменились личные обстоятельства. Также работодатели рассказали, что нередко соискатели пугались обязанностей и предстоящей работы.

15 ноября 2021 года эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов рассказал, как успешно пройти собеседование и устроиться на желанную работу. Специалист рекомендует подготовить и выучить наизусть самопрезентацию на несколько минут: рассказать, где работали и привести несколько достижений, которые можно измерить в цифрах. Например, это может быть рассказ о расширении линейки продуктов компании, о росте прибыли или каком-то успешном проекте.

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