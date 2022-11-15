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Россиянам дали советы по успешному прохождению собеседования

Эксперт Шашлов рассказал, как успешно пройти собеседование на работу
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Фото: Global Look Press/Rorbert Michalke
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Успешно пройти собеседование и устроиться на желанную работу может помочь грамотная самопрезентация. О главных ее правилах «Известиям» 15 ноября рассказал эксперт по коммуникациям и специалист в области Public Relations Павел Шашлов.

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По его словам, отточить навыки самопрезентации поможет техника lift-talk (разговор в лифте).

«Представьте себе, что в лифт, в котором вы едете, вдруг заходит человек, который может изменить вашу жизнь к лучшему: владелец компании вашей мечты, перспективный клиент или потенциальный инвестор. За 1–2 минуты, пока лифт спускается на первый этаж, вам нужно произвести наилучшее впечатление: представиться, кратко рассказать о себе и о том, чем вы можете быть полезным этому человеку и его компании», — пояснил Шашлов.

По его словам, начало самопрезентации должно быть логичным, емким и ярким. Специалист рекомендует подготовить и выучить наизусть самопрезентацию на несколько минут: рассказать, где работали и несколько достижений, которые можно измерить в цифрах. Например, это может быть рассказ о расширении линейки продуктов компании, о росте прибыли или каком-то успешном проекте. Главное, чтобы собеседник легко мог оценить эти достижения через цифры.

Если истории — это путь к сердцу вашего собеседника, то цифры — путь к его разуму. Поэтому в самопрезентации обязательно должны фигурировать цифры и факты, подчеркнул эксперт.

«Если совсем нет идей, то всегда можно сравнить показатели России с зарубежными или проследить временные изменения, дать прогноз. Ищите закономерности и делитесь ими с собеседником. Еще одна подсказка. Много полезных цифр, которыми вы можете дополнить ваше выступление, можно найти в профильных телеграм-каналах и на сайтах исследовательских компаний: ВЦИОМ, ФОМ, НАФИ и так далее», — указал Шашлов.

Специалист также посоветовал подготовить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Например, работодатель может спросить о причинах выбора именно этой компании или о целях соискателя на ближайшие пять лет. Ответ на каждый вопрос должен быть четким, запоминающимся и при этом занимать не больше одной минуты, пояснил он.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность правильного подбора одежды. Он отметил, что дресс-код — это не строгий деловой костюм, а стиль одежды, принятый в данной конкретной компании или профессиональной сфере. В большинстве офисов сегодня принят стиль casual.

«Деловой костюм в таком офисе почти так же неуместен, как пресловутые рваные джинсы на совещании в Кремле. А уж представители творческих профессий и вовсе полагают, что костюм и галстук — это форма членов кабинета министров и ритуальных агентов. Понять, какой именно дресс-код принят в той компании, куда вы идете на собеседование, помогут корпоративные фотографии бренда в соцсетях», — посоветовал Шашлов.

Напоследок он порекомендовал проговорить содержимое самопрезентации хотя бы трижды. Также можно записать свое выступление на камеру мобильного телефона и подумать, что можно исправить.

В августе опрошенные россияне рассказали, с какими проблемами они сталкиваются на собеседованиях. Так, больше половины опрошенных (52%) испытывают дискомфорт во время собеседований, треть (31%) чувствует себя уверенно, а 17% переживают сильный стресс.

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