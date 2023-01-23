Актер Джереми Реннер рассказал о 30 сломанных костях после ДТП

Попавший в ДТП герой «Мстителей» рассказал о 30 сломанных костях. Джереми Реннер опубликовал фото реабилитации после аварии, передает телеканал «Известия». Актер поблагодарил фанатов за заботу и поддержку. Звезда признался, что лечение займет продолжительное время. Реннер попал под снегоуборочную машину, когда находился у дома. Артист уже перенес две сложнейшие операции. Врачи опасаются, что актеру может понадобиться ампутация.

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