Кинокритик объяснил политизированность Берлинского кинофестиваля

В этом году ситуация на Украине оказалась важной частью Берлинского кинофестиваля, что не удивительно, поскольку Берлинале — один из самых политизированных фестивалей кино, заявил 23 января кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Эксперт отметил, что Берлинале был одной из первых крупных кинематографических организаций, которая сделала заявление по поводу специальной военной операции на Украине, выразив протест против действий России. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что именно Берлинале сделал Украину принципиально важной часть своей программы в этом году, считает Сыче.

«Такого не было на Каннском и Венецианском МКФ, да и «Оскар» с «Сандэнсом», вопреки ожиданиям, не представили большую палитру украинского кино или кино, связанного с Украиной. Эта тема присутствовала в заявлениях фестивалей, в их отказе аккредитовывать российские СМИ или брать в программу фильмы из России, поддержанные государством. Но нигде это не выразилось именно кинематографически», — рассказал кинокритик.

Берлинале же взял инициативу в свои руки, так как этот фестиваль очень внимательно следит за повесткой в Восточной Европе и на территории бывшего СССР.

«И среди крупных фестивалей он самый политизированный, самый публицистичный. Теперь он это доказывает на деле», — добавил Сычев.

В частности, украинская тема станет важной частью сувенирной продукции на фестивале.

При этом главное внимание публики всё же будет сконцентрировано не на Украине, а на Голливуде: на фестиваль приглашен режиссер Стивен Спилберг, должны присутствовать голливудские звезды, которые и окажутся в центре внимания прессы.

9 декабря стало известно, что жюри Берлинского кинофестиваля в 2023 году возглавит американская актриса Кристен Стюарт. Как отметил Сычев, данное решение — провокационное, поскольку, хотя Стюарт давно снимается в авторском кино и давно уже не просто «звезда «Сумерек», ее статус «несопоставим с Джиной Лоллобриджидой или Анни Жирардо». Так, в последний раз такое же спорное решение было принято в отношении актрисы Фрэнсис Макдорманд, которая на тот момент была не так известна и оценена в кинематографических кругах.

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года в Берлинском дворце на Потсдамской площади. Главную награду 72-го Берлинского кинофестиваля получила картина «Алькаррас» испанского режиссера Карлы Симон.