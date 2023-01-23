Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цена нефти марки Brent поднялась до $89 за баррель впервые с 1 декабря
Общество
Поезда задерживаются на фиолетовой ветке московского метро
Мир
В МИД РФ осудили сожжение Корана радикалами в Стокгольме
Политика
Медведев призвал устранить антигосударственные силы из политической сферы
Политика
В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
Общество
Пожар в особняке XIX века на Страстном бульваре в Москве потушен
Общество
В Москве заочно арестован гендиректор «Лукоморья» Лукашевский
Мир
В Киеве пообещали весной начать сажать в тюрьму коррупционеров
Мир
Медведев назвал борьбу с циничной линией Запада задачей дипломатов РФ
Мир
Аэропорт Берлина приостановит работу 25 января из-за забастовки
Мир
В Польше увеличилось количество магазинных краж
Мир
Швеция и Финляндия отвергли запросы Турции по борьбе с терроризмом

Кинокритик объяснил политизированность Берлинского кинофестиваля

Кинокритик Сычев: Берлинале внимательно следит за повесткой в Восточной Европе
0
Фото: Global Look Press/Jens Kalaene
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В этом году ситуация на Украине оказалась важной частью Берлинского кинофестиваля, что не удивительно, поскольку Берлинале — один из самых политизированных фестивалей кино, заявил 23 января кинокритик, обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Реально уникально: ювелиры у Кремля и «Брат во всем» на Берлинале
О чем говорили поклонники прекрасного на этой неделе

Эксперт отметил, что Берлинале был одной из первых крупных кинематографических организаций, которая сделала заявление по поводу специальной военной операции на Украине, выразив протест против действий России. В связи с этим нет ничего удивительного в том, что именно Берлинале сделал Украину принципиально важной часть своей программы в этом году, считает Сыче.

«Такого не было на Каннском и Венецианском МКФ, да и «Оскар» с «Сандэнсом», вопреки ожиданиям, не представили большую палитру украинского кино или кино, связанного с Украиной. Эта тема присутствовала в заявлениях фестивалей, в их отказе аккредитовывать российские СМИ или брать в программу фильмы из России, поддержанные государством. Но нигде это не выразилось именно кинематографически», — рассказал кинокритик.

Берлинале же взял инициативу в свои руки, так как этот фестиваль очень внимательно следит за повесткой в Восточной Европе и на территории бывшего СССР.

«И среди крупных фестивалей он самый политизированный, самый публицистичный. Теперь он это доказывает на деле», — добавил Сычев.

В частности, украинская тема станет важной частью сувенирной продукции на фестивале.

При этом главное внимание публики всё же будет сконцентрировано не на Украине, а на Голливуде: на фестиваль приглашен режиссер Стивен Спилберг, должны присутствовать голливудские звезды, которые и окажутся в центре внимания прессы.

9 декабря стало известно, что жюри Берлинского кинофестиваля в 2023 году возглавит американская актриса Кристен Стюарт. Как отметил Сычев, данное решение — провокационное, поскольку, хотя Стюарт давно снимается в авторском кино и давно уже не просто «звезда «Сумерек», ее статус «несопоставим с Джиной Лоллобриджидой или Анни Жирардо». Так, в последний раз такое же спорное решение было принято в отношении актрисы Фрэнсис Макдорманд, которая на тот момент была не так известна и оценена в кинематографических кругах.

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года в Берлинском дворце на Потсдамской площади. Главную награду 72-го Берлинского кинофестиваля получила картина «Алькаррас» испанского режиссера Карлы Симон.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023