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Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
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Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля

Кинокритик Сычев: назначение Кристен Стюарт главой жюри Берлинале — попытка расширить присутствие Голливуда на фестивале
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Фото: Global Look Press/ L.Urman
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Жюри Берлинского кинофестиваля в 2023 году возглавит американская актриса Кристен Стюарт. Об этом сообщила в пятницу, 9 декабря, пресс-служба мероприятия.

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«Имея за спиной впечатляющий опыт, она является идеальным связующим звеном между США и Европой», — приводятся в тексте слова художественного руководителя кинофестиваля Карло Шатриан.

По словам обозревателя «Известий» Сергея Сычева, данное решение — провокационное, поскольку хотя Стюарт давно снимается в авторском кино и давно уже не просто «звезда «Сумерек», ее статус «несопоставим с Джиной Лоллобриджидой или Анни Жирардо». Так, в последний раз такое же спорное решение было принято в отношении актрисы Фрэнсис Макдорманд, которая на тот момент была не так известна и оценена в кинематографических кругах.

«С другой стороны, приглашение суперзвезды Стюарт на эту позицию — отличная реклама для Берлинале, который в последние годы по «звездности» стал сильно уступать Каннам и Венеции. Отсюда «Золотой лев» за вклад Стивену Спилбергу, который присудят на фестивале. Отсюда и Кристен Стюарт. Вероятно, Берлинале постарается усилить присутствие Голливуда на своей площадке в этом году, и последние новости показывают, что это — часть программной политики фестиваля», — подчеркнул Сычев.

73-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года в Берлинском дворце на Потсдамской площади. Главную награду 72-го Берлинского кинофестиваля получила картина «Алькаррас» испанского режиссера Карлы Симон.

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