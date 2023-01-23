Юрист оценил идею ввести уголовное наказание за продажу контрафактных сигарет

Введение уголовной ответственности за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии может изменить ценообразование на рынке. Об этом 23 января «Известиям» заявил член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

Ранее в этот день РБК сообщила, что Минфин РФ предложил ввести уголовную ответственность за выпуск и продажу табачных изделий без лицензии. Если инициатива будет принята, максимальное наказание для производителей и поставщиков контрафакта составит три года лишения свободы.

По словам эксперта, рынок табачной продукции на текущий момент не находится под должным государственным контролем. Это означает, что для производителей и продавцов открыто множество механизмов обхода законодательных требований в сфере производства и реализации табачной продукции, сказал Оржония.

«Внесение и принятие подобной инициативы повлияет на табачную отрасль. Так, Росалкорегулирование разработало эффективную систему контроля качества и надзора за производимой, перевозимой алкогольной продукцией. Этому также способствуют специальные маркировки продукции. Аналогичное регулирование в отношении табачной продукции будет также полезно», — сказал он.

Однако, указал эксперт, сейчас многие табачные продукции продаются без наценки, требуемой в рамках закона (например, обход акциза). В этой связи данная инициатива может изменить ценообразование на табачном рынке, заключил Оржония.

Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 171.3 («Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»). В название статьи добавляются слова «табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства».

19 января стало известно, что в Роспотребнадзоре положительно оценили инициативу о запрете продажи вейпов на законодательном уровне. Как пояснили в ведомстве, в настоящее время, в соответствии с действующим законодательством РФ, запрещается розничная торговля никотином или его производными (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), если его концентрация в растворе превышает 20 мг/мл.